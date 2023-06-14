В Югре сегодня не зарегистрировано ни одного случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре впервые за долгое время не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По данным на 14 июня всего зафиксировано 270 125 случаев коронавируса на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

За сутки на COVID обследован 31 человек, всего прошли обследование 3 802 063. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 21 человек, за весь период пандемии вылечились 267 368 югорчан.

На сегодня в России зафиксировано 22 949 243 случая заражения COVID-19. Скончались 399 339 человек с подтвержденным коронавирусом и вылечились 22 389 297 человек.