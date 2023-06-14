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НовостиПроисшествия14 июня 2023 7:51

Житель Нижневартовска пойдет под суд за попытку убийства своей сожительницы

Девушка выжила и сейчас находится в больнице
Виктория Терина
Житель Нижневартовска пойдет под суд за попытку убийства своей сожительницы

Житель Нижневартовска пойдет под суд за попытку убийства своей сожительницы

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске мужчина пытался убить свою 22-летнюю сожительницу и сейчас ему грозит срок за покушение на убийство. К счастью, даже после множественных ножевых ранений, которые девушке нанес мужчина в момент конфликта из-за ревности, она выжила и госпитализирована в больницу.

А против 25-летнего молодого человека следственным отделом по Нижневартовску возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что ссора между парой произошла 13 июня в одной из квартир дома по улице Ханты-Мансийская.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.