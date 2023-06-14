Угон авто, кражи денег и велосипеда: в Югре за сутки зарегистрировано 47 преступлений

В Югре за сутки зарегистрировано 47 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 47 преступлений, по горячим следам раскрыто 28. Так, в поселке Приобье Октябрьского района 18-летний парень около дома в микрорайоне Газовиков, разбил водительское стекло автомобиля «ВАЗ-2106» и угнал его. Парню грозит наказание по закону, а автомобиль вернули владельцу.

В Сургуте 26-летний молодой человек украл велосипед из подъезда дома по улице Александра Усольцева. Вором оказался уже судимый за кражу мужчина. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске 59-летняя пенсионерка воспользовалась найденной банковской картой и оплатила товары в различных магазинах города, украв таким образом 5 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждено уголовное дело.