В ХМАО в ДТП с легковушкой пострадал водитель мопеда

Фото: УГИБДД России по ХМАО

В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Так, накануне в Нефтеюганске в аварии пострадал водитель мопеда. Это произошло на улице Набережная, когда 42- летний водитель автомобиля "ВАЗ", при повороте налево вне перекрёстка, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мопеду "Storm" и столкнулся с ним. В ДТП получил травмы 43-летний водитель мопеда.

Фото: УГИБДД России по ХМАО

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 123 водителя и 45 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение ПДД может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.