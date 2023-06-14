Житель Сургута может лишится свободы за кражу денег с чужой банковской карты Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута может лишится свободы за кражу денег с чужой банковской карты. Преступление произошло в в апреле 2023 года, когда мужчина взял банковскую карту знакомой, а потом через бесконтактную оплату купил себе некоторые товары.

Прокуратура округа сообщила, что уголовное дело передано в суд. А за кражу с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что относится к категории тяжких преступлений, ему грозит максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что после проверки силовиков в бюджет государства вернули больше 340 миллионов рублей.