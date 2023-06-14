В Югре 14 июня температура воздуха снизится до 0 градусов, а ветер усилится до 20 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 июня будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Днем местами пойдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы ветра усилится 15-20 м/с. Ночью температура воздуха +7, +12 °С, а по восточной половине до 0 °С. Днем столбик термометра покажет +19, +24 °С, а по северной половине +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный ночью 6-11 м/с, днем ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, днем воздух прогреется до +22, +24 °С.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.