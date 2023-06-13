В Сургутском районе силачи установили новый рекорд России, сдвинув почти тридцатитонный грузовик

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе установили новый рекорд России: Александр Зинец и Александр Абдурахманов отбуксировали самосвал BELL В35D весом около 28 тонн за 49 секунд на расстояние около 9,5 метров. Такую технику в России буксировали впервые. С новым рекордом силачей поздравил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- Вы - настоящие богатыри. Молодцы. Удачи в дальнейших достижениях, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Рекорд зафиксировал советник президента общероссийской общественной организации "Сильнейшая нация мира" по рекордам и уникальным достижениям Михаил Иванов.

- Хотелось чтобы атлеты показали максимальный результат, и они это сделали. В России самосвалы такого типа никто не двигал, поэтому это достижение считается уникальным, - подчеркнул Михаил Иванов.

На этом югорчане не остановятся, дальше они хотят пригласить в Лянтор сильнейших атлетов России, которые входят в десятку самых сильных людей страны и провести уникальный турнир по силовому экстриму.