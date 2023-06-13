Вартовчанин Владимир Кулагин погиб во время спецоперации

Фото: официальный Нижневартовск

Во время специальной военной операции погиб вартовчанин Владимир Кулагин. Он родился в Казахстане, учился в Саратовской области, а в 2012 году вместе с семьей переехал в Нижневартовск. В 2014 году Владимира призвали на срочную службу в армию, до призыва по частичной мобилизации работал в ООО «Декорадо», коллеги вспоминают его с теплотой и уважением.

Как рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска, во время спецоперации рядовой Кулагин выполнял боевые задачи в батальоне танкового полка, с честью нес службу, защищая мирное население и интересы Родины.

Правительство Югры окажет семье погибшего солдата необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.