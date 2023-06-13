Руководство компании в ХМАО вернули в бюджет 340 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

После проверки силовиков в бюджет государства вернули больше 340 миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел проведена процессуальная проверка по материалам налоговой службы по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководителями коммерческой инжиниринговой организации - говорится в сообщении ведомства.

После проверки выяснилось, что с января 2017 по декабрь 2018 года руководство компании не заплатило 230 миллионов рублей. После того, как в этот вопрос вмешалась налоговая и следователи компания заплатила полная сумма долга по налогам, пени и штрафы.

Так как ущерб полностью возместили следователи решили отказать в возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что директор коммерческой организации в Югре не платила зарплату работнику и теперь её ждёт суд.