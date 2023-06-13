Жителей Югры предупредили о сильном ветре 14 июня Фото: Юлия Кучеренко

В Югре, по информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня местами по округу ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Жителей региона предупредили о возможных авариях из-за погоды.

При усилении ветра югорчанам советуют убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кондинский район все еще находится в зоне риска из-за лесных пожаров.