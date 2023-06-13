В Нижневартовске осудят мужчину за сообщение о бомбе

Югорчанина осудят за ложное сообщении о готовящемся взрыве Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске осудят мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Звонок на телефон экстренных служб от мужчины поступил в конце октября 2022 года. Мужчина сказал, что у него в квартире находится бомба, которую он готов привести в действие.

К нему быстро выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи со служебными собаками, но никаких опасных объектов в квартире не оказалось. Звонившим оказался 47-летний мужчина. Позже выяснилось, что он был пьян и на этом фоне решил проверить оперативность силовиков, а также привлечь к себе внимание.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в городской суд для рассмотрения по существу - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре.