В АО «Транснефть – Сибирь» выявили лучший расчет добровольной пожарной дружины

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился второй этап соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины», где сотрудники совершенствовали свои навыки при работе с пожарно-техническим оборудованием. В первом этапе поучаствовали более 200 человек из десяти филиалов компании.

После этого в каждом филиале создали сборные команды из лучших добровольцев. Они и представили свое подразделение во втором туре в Тюмени.

Два дня 50 огнеборцев соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, челночном беге, а также в боевом развертывании от пожарного автомобиля. Помимо этого, они демонстрировали знание теории.

Результаты соревнований показали, что специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, в полной мере обладают навыками координации, выносливости и быстроты реакции. В итоге в общекомандном зачете лучшей стала команда Тюменского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Ноябрьского УМН, на третьем – Уренгойское УМН.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По результатам индивидуальных зачетов сформируют сборную – она представит предприятие в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО «Транснефть», которое в этом году отмечает 30-летие с момента образования. Финал состоится в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге.

По словам главного судьи соревнования Сергея Башаровского, пожароопасный сезон в Тюменской области и в соседних регионах потребовал от всех оперативных служб, добровольцев и сотрудников предприятия полной боевой готовности к реагированию на нештатную ситуацию.

– Наши ДПД первыми выезжали на тушение природных пожаров. Во многих случаях именно это стало решающим фактором быстрой ликвидации пожаров, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий от огненной стихии, – отметил начальник отдела пожарной безопасности организации.