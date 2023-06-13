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НовостиОбщество13 июня 2023 12:20

Кондинский район все еще находится в зоне риска из-за лесных пожаров

Муниципалитет в лидерах по количеству ландшафтных пожаров в регионе
Виктория Терина
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Кондинский район, несмотря на снятие режима ЧС, все еще находится в зоне риска из-за лесных пожаров. Связано это с тем, что на сегодняшний день Кондинский район лидирует по количеству ландшафтных пожаров в регионе. Об этом говорят сотрудники КУ «Центроспас-Югория».

- Вопрос борьбы с ландшафтными и лесными пожарами в Югре не теряет актуальности. Причины возникновения пожаров в лесу могут быть естественными и антропогенные. Чтобы предупредить распространение огня и возникновение чрезвычайной ситуации на территории района, привлечены оперативные группы из числа работников филиалов учреждения «Центроспас-Югория» - говорится в сообщении.

Специалисты надеются, что слаженная работа и погодные условия поспособствуют быстрому тушению возможных лесных возгораний.