В Югре из-за проверки моста через Обь перекроют движение

Фото: Управление автодорог Югры

С 12 по 28 июня на мосту через реку Обь имени Валентина Фёдоровича Солохина будет проводиться ежегодное плановое обследование. Об этом напомнили в Управлении автомобильных дорог Югры.

В связи с временными ограничениями с 01:00 до 04:00 полностью перекроют движение транспорта по мосту. Поэтому жителей Югры попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее мы писали, что ночью 23 июня из-за ремонта на ЖД-переезде в районе Мегиона полностью перекроют движение транспорта.