Фото: глава Нижневартовска

В Нижневартовске 24 добровольца отправились на защиту Родины. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

- Сегодня в торжественной обстановке проводили добровольцев – будущих военнослужащих по контракту Министерства обороны, которые поехали защищать рубежи нашей Родины. 24 наших земляка из Нижневартовска и Нижневартовского района приняли ответственное решение защищать Россию, своей доблестью и смелостью приблизить победу над нацизмом. От лица всех жителей Нижневартовска поблагодарил их за характер и пожелал, чтобы стойкость и сила нашего великого народа помогли землякам в ратном деле - написал Дмитрий Кощенко.

На проводах мэр города пожелал бойцам твердости духа и выразил благодарность за то, что в это непростое время они не остались в стороне.