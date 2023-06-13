На строительной площадке в Нижневартовске работника придавило сваей Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске на территории строительной базы 10 июня 2023 года произошла трагедия. Во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Мужчину доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков, он скончался в реанимации. Следователи проводят проверку случившегося.

- Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СКР по ХМАО – Югре проводится процессуальная проверка по факту гибели жителя поселка Излучинск. Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины произошедшего. Действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ на данном объекте, будет дана правовая оценка - говорится в сообщении ведомства.

После проверки и по ее результатам примут процессуальное решение.