В Югре коронавирусом заболели 7 человек за сутки Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 13 июня 2023 года зафиксировано 270 125 случаев коронавируса, в том числе 7 новых случаев COVID-19 в 2 муниципалитетах за сутки, а именно: в Сургуте – 5 и Когалыме – 2.

На момент выявления у 5 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 7 случаях. За сутки на COVID обследовано 23 человека, всего прошли обследование 3 802 031. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 11 человек, за весь период пандемии вылечились 267 347 югорчан.

На сегодня в России зафиксировано 22 942 458 случаев заражения коронавирусом. От коронавируса погибло 399 226 человек, а вылечились 22 379 263 человек.