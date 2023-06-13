В Югре 13 июня нет действующих природных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

По данным на утро 13 июня, в регионе не зафиксированы природные пожары. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 130 ландшафтных пожаров на площади 21 486,33 га, 206 лесных пожаров на площади 22 407,56 га, а также 5 возгораний в природных заповедниках на площади 523,5 га.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте. Режим ЧС в Кондинском районе отменен.