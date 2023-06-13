В Югре увеличили штрафы за купание в неположенном месте

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Два случая в Нижневартовском районе, один в Сургутском. С начала лета в югорских водоемах утонули уже трое человек. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по ХМАО.

Как отмечают спасатели, все это не последствия падения с лодки, а именно купание в местах для этого не приспособленных - то есть без спасателей, дежурящих на берегу. Поэтом сотрудники МЧС настоятельно просят югорчан соблюдать правила безопасности и купаться только в безопасных, проверенных водоемах, где есть люди, способные оказать помощь в случае ЧС.

ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре отметили, что за прошлое лето в Югре на водоемах произошло 9 происшествий с детьми, в которых погибло 6 детей и 2 взрослых, пытавшихся их спасти. Лето только наступило, а в этом году уже погибло 2 детей.

Чтобы повлиять на статистику несчастных случаев на воде, в округе увеличили штрафы для любителей поплавать в неположенном месте в виде предупреждения либо наложения штрафа от 500 до 2 тысяч рублей. Раньше штраф был от 100 до 500 рублей.