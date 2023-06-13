Школьник из ХМАО отправил военнослужащим деньги, которые копил на квадроцикл

Фото: официальный телеграм-канал правительства ХМАО

Школьник из Югры отправил деньги военнослужащим в зону СВО. О поступке 12-летнего мальчика из Барсово Сургутского района рассказал односельчанин Иван Красноперов. Общественник уже в 3 раз открывает сбор на разные нужды для друзей и близких, которые сейчас служат в зоне СВО. И на собранные средства мужчина уже купил для солдат автомобиль УАЗ Патриот и два дизельных генератора.

В конце мая, во время очередного сбора средств, 12-летний Юра Ванюхин отправил 31 тысячу рублей Ивану. Эту внушительную сумму он копил на квадроцикл. Его родители постоянно поддерживают военнослужащих из Югры. У Юры - служил дедушка, бабушка - живет в Донецке. Поэтому помочь солдатам, он считает своим долгом.

По словам организаторов сбора, они готовят для мальчика сюрприз, чтобы отблагодарить его за взрослый, мужской поступок.