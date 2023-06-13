В Югре 13 июня будет прохладно и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5 – 10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7° С, днем потеплеет до +16, +21°С.

В Ханты-Мансийске сегодня также переменная облачность и без осадков. Ветер западный 5 – 10 м/с. Ночью будет довольно холодно +3, +5° С, а днем воздух прогреется до +17, +19° С.

Более подробно о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует - погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.