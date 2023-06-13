Пожары в Югре: последние новости на 13 июня 2023 года

Фото: депнедра и природных ресурсов Югры.

В Югре до сих пор регистрируют возгорания в лесах. Противопожарный режим в регионе введен с 28 апреля 2023 года. Также в Югре объявлен режим ЧС из-за ситуации с лесными и ландшафтными пожарами, но стихию в регионе удалось все-таки взять под контроль. Жителям запрещено посещать леса и разводить костры.

По последним данным, в Югре за минувшую неделю ликвидировано 85 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров, три возгорания на землях особо охраняемой природной территории — в государственном заповеднике «Юганский», на площади 474 гектара земли. С 5 по 11 июня спасатели потушили 10 ландшафтных пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров.

По состоянию на 12 июня, в регионе не зафиксированы природные пожары. Среди регионов страны Югра занимает вторую строчку по количеству и площади природных пожаров. Такой вывод можно сделать, судя по данным Федеральной «Авиалесоохраны».

Накануне привлеченные к тушению огня в Югре сотрудники федеральной авиалесоохраны и региональных авиабаз Мурманской области, Республик Карелия и Коми вернулись к месту постоянной дислокации.

В одном из районов ХМАО отменен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. В Кондинском районе Югры снят режим ЧС из-за возгораний. Информацию об этом сообщили в департаменте недропользования и ресурсов округа.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. Нарушение этих требований грозит как административной, так и уголовной ответственностью.