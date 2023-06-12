Спикер Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков сделал заявление после трагической гибели депутата Колодича

Парламентарий подтвердил смерть депутата облдумы.
Фото: Татьяна Коркина
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков сделал заявление после трагической смерти Александра Колодича. Парламентарий подтвердил смерть депутата облдумы.
– Произошла трагедия. Ушел из жизни депутат Думы Югры Александр Колодич. Официальная информация о случившемся опубликована на официальном сайте прокуратуры Москвы. Другой информацией на данный момент мы не располагаем. Следим за официальными источниками, – уточнили Борис Хохряков.
Фото: Борис Хохряков.
Парламентарий выразил соболезнования родным и близким Александра Колодича, а также пожелал скорейшего выздоровления его супруге. Борис Хохряков попросил журналистов не беспокоить семью погибшего депутата и доверять только официальным источникам.
Напомним, на Александра Колодича и его жену напал рабочий, который помогал семье в приусадебном хозяйстве. Супруге депутата удалось выжить, она получила травмы, подозреваемый нанес женщине раны ножом. Садовника задержала полиция.