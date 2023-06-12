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НовостиПроисшествия12 июня 2023 5:13

В Югре на берегу реки Обь работники речного порта обнаружили тело мужчины

Следователи проводят проверку
Серафима Краснова
Следователи проводят проверку.

Следователи проводят проверку.

Фото: Виктория Гаврик

Следователи Нижневартовска проводят проверку после внезапной находки на берегу реки Обь. По данным ведомства, 9 июня в Следком поступило сообщение о том, что у водоема в районе улицы 60 лет Октября работниками речного порта обнаружено тело мужчины. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку.

— Личность погибшего устанавливается. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — заявили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО - Югре.

По итогам следственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.