Погода на 12 июня 2023 года в Югре: в День России пойдет сильный дождь с грозой

В Югре в День России пройдет сильный дождь с грозой. Фото: Виктория Гаврик

В течение дня 12 июня 2023 года местами по ХМАО - Югре ожидается сильный дождь, гроза, днем порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

По ХМАО: переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров. Температура ночью 0..+5 градусов, местами до +10 градусов, днем +8...+13 градусов.

Непосредственно в Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +11…+13 градусов Цельсия, ночью – до +5 градусов.

Посмотреть прогноз погоды по районам на 12 июня можно ниже: