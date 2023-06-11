В Сургуте отснимут сцены нового фантастического фильма с Антоном Пампушным «Идентификация»

Фото: Югра. Официально

В Сургуте летом пройдут съемки нового фантастического фильма Серика Бейсеу с рабочим названием «Идентификация». Главную роль в картине кинокомпаний KD Studios и «АЙСМЕДИА» сыграет актер Антон Пампушный («Александр. Невская битва», «Реальная сказка»). Помимо съемок в Сургуте проект будут снимать и в Москве.

Учитывая, что Сургут богат промышленными объектами, а фильм снимут в стиле кибер-панк, атмосфера фильма будет непередаваемый, а локации создадут необходимый антураж.

Напомним, ранее «КП-Югра» сообщала о том, что в Югре стартовали сьемки фильма о древнем демоне, который выйдет в широкий прокат.