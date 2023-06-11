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НовостиПолитика11 июня 2023 6:47

Участники СВО записали видеопоздравление в честь Дня рождения Сургута

Парни помнят о родном городе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Участники спецоперации на Украине из Сургута записали праздничное поздравление в честь Дня России 12 июня и Дня Сургута. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил глава Сургута Андрей Филатов. По его словам, даже находясь на линии огня, парни помнят о родном городе и поздравляют его от всей души с очередной годовщиной.

- Ребята, держитесь! Сургут с вами в этой борьбе за будущее, вы вершите историю. Гордимся вами, - написал Андрей Филатов.

Ранее глава Сургута Андрей Филатов встретился с участником СВО, который приехал в краткосрочный отпуск. На встрече они обсудили меры поддержки военнослужащих и условия службы.