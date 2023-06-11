Пожары в Югре: последние новости на 11 июня 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают тушить лесные пожары, но при этом их все удалось локализовать. Так, в по последним данным, в Югре проводились работы по дотушиванию 6 пожаров на площади, пройденной огнем, 5 475 га. Ландшафтные возгорания и пожары в природных заповедниках отсутствуют.

В Кондинском районе - 2 лесных пожара на общей площади 5 200 га и 4 лесных пожара на площади 275 га в Нижневартовском районе. Их ликвидацией занимаются свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также работники, привлеченные к работе в регионе из других субъектов. Кроме того, семь самолетов находятся на патрулировании, три вертолёта на тушении пожаров. На территории Нижневартовского района для оперативного реагирования базируются вертолёты Ми-26 и К-32 с водосливными устройствами.

Основная группировка сил сейчас находится в Кондинском районе, где все еще действует режим ЧС, связанный с лесными пожарами. Также за три прошедших дня увеличили группировку сил в Нижневартовском и Сургутском районах в связи с прохождением грозового фронта на этих территориях.

- Сейчас обстановка здесь стабилизирована. Мы принимаем решения на основе более точного — трехдневного прогноза погоды: высокая температура, скорость ветра, грозовая активность, а также исходя их класса пожарной опасности в лесах. Сегодня, исходя из прогноза погоды, с учетом прохождения грозового фонта над территорией Березовского района, принято решение вернуть районную группировку сил, командированную в другие территории - пояснил во время заседания оперативного штаба заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

Ханты-Мансийский автономный округ занимает третью строку среди российских регионов по площади действующих лесных пожаров. Об этом говорят данные ФБУ "Авиалесоохрана".

Напомним, с 28 апреля на территории Югры действует особый противопожарный режим. С 25 мая установлен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для охоты и рыбалки.