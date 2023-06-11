Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2023 21:03

В Югре 11 июня местами пройдут кратковременные дожди

Рассказываем, какая погода будет в Югре 11 июня 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Югре 11 июня местами пройдут кратковременные дожди

В Югре 11 июня местами пройдут кратковременные дожди

Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 11 июня, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 С, местами по западной половине округа до +1 С, днем +11…+16 С, местами по восточной половине +19…+24 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 С, днем +14…+16 С.