В Югре 11 июня местами пройдут кратковременные дожди Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 11 июня, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 С, местами по западной половине округа до +1 С, днем +11…+16 С, местами по восточной половине +19…+24 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 С, днем +14…+16 С.