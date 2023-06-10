В ХМАО в жутком ДТП от удара прицепа погиб мужчина

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В ХМАО в жутком ДТП погиб мужчина. Это случилось сегодня, 10 июня, на 1 километре автодороги «Северный проезд Пыть-Ях». Полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Ужасное стечение обстоятельств привело к трагедии. По информации полиции, 37-летний водитель автомобиля «Нива» нарушил сцепку прицепа к автомобилю, ненадежно зафиксировав тягово-сцепное устройство к фаркопу, из-за этого при движении прицеп отсоединился от автомобиля.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Затем прицеп врезался в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ», рядом с которым возле водительской двери стоял его 66-летний водитель. От удара мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что в Сургуте после ДТП с легковушкой серьезно пострадала 27-летняя байкерша.