В Югре 10 июня температура воздуха снизится, возможен дождь
Фото: Юлия Кучеренко
В Югре 10 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, местами по южной части округа до +12 °С, днем +16, +21 °С.
В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем потеплеет до +17, +19 °С.
Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре