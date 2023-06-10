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НовостиОбщество10 июня 2023 2:19

В Югре 10 июня температура воздуха снизится, возможен дождь

Столбик термометра не поднимется выше 21 градуса
Виктория Терина
В Югре 10 июня температура воздуха снизится, возможен дождь

В Югре 10 июня температура воздуха снизится, возможен дождь

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 10 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, местами по южной части округа до +12 °С, днем +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем потеплеет до +17, +19 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре