Житель Мегиона погиб в ходе спецоперации

Фото: официальный Мегион

При проведении спецоперации погиб Вячеслав Завьялов из Мегиона. Вячеслав приехал в Мегион в 2009 году из Алтайского края, где родился и вырос в селе Крутишка. До этого он проходил военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил России, в том числе, в должности командира стрелкового отделения в Чечне.

В Мегионе Вячеслав работал слесарем в нефтегазовой компании, коллеги запомнили его как отзывчивого и справедливого человека. С апреля 2003 года молодой человек служил в добровольческом подразделении «Барс». Погиб боец 24 мая, похороны пройдут по месту рождения.

В Мегионе у молодого человека остались жена и двое сыновей. Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью героя. Власти Югры окажут семье погибшего необходимые меры поддержки.