Полиция Нижневартовска перешла на усиленный режим работы

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске стартовал 46-й фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Это уникальное событие не только в масштабах Югры, но и в масштабах всего Уральского федерального округа. Как сообщили в администрации города, фестиваль пройдет четыре дня – с 9 по 12 июня.

В подготовке фестиваля участвовали все городские службы. А в дни его проведения полицейские Нижневартовска перейдут на усиленный вариант несения службы. Помогут полицейским в патрулировании мест скопления людей сотрудники частных охранных предприятий, казаки и представители добровольных народных дружин.

По требованиям Антитеррористической комиссии город, в местах массового пребывания людей установлены арочные металлодетекторы. При обнаружении колющих/режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе алкогольных напитков) или, например, газораспылительных баллончиков их незамедлительно заберут, поэтому полицейские просят отнестись к этому с пониманием.