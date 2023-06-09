После неудачной игры на детской площадке в Югре пятилетняя девочка попала в реанимацию

Фото: архив департамента здравоохранения ХМАО

В Югре спасли пятилетнюю девочку после травмы, которую она получила из-за неудачной игры на детской площадке. Малышка получила переломом затылочной кости. Девочку доставили в больницу и оперативно обследовали. Оттуда она попала в реанимационно-консультативный центр детской больницы для транспортировки в Нижневартовск. Переезд проходил на ИВЛ и при полной аппаратной поддержке. Важно было доставить девочку на операционный стол как можно быстрее, чтобы не развился отёк мозга.

В своих соцсетях глава департамента здравоохранения сообщил, что медики оперативно провели операцию, сложность которой заключалась в том, что острые отломки давили на венозный синус головного мозга и важно было не повредить его при их извлечении.

Но малышке повезло и она успешно восстановилась после операции. В больнице юная пациентка провела 12 дней и уже выписана домой.