Энергетики направят 20 млн рублей на установку птицезащитных устройств

Фото: Ксения Гуськова

В 2023 году «Россети Тюмень» установят около 3 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи. Оборудование позволит сохранить популяцию птици снизить риск возникновения нарушений электроснабжения из-за их жизнедеятельности. Стоимость работ в текущем годусоставит более 20 млн рублей.

На территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО более 130 особо охраняемых природных территорий. Здесь обитают занесенные в Красную книгу кречет, орлан-белохвост и самая быстрая птица в мире –сапсан. Устанавливаемые ПЗУ препятствуют посадке птиц и их гнездованию на траверсах и изоляторах линий, уберегаяживотных от гибели из-за соприкосновения с токоведущими частями.

Как отмечают энергетики, за последние 6 лет энергокомпания установила более 16,5 тысяч защитных устройств в Тюменском макрорегионе, направив на эти цели порядка 80 млн рублей.