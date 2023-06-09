Жителя Советского приговорили к 9 годам колонии строго режима за убийство родного брата Фото: Татьяна Коркина

Житель Советского получил срок за убийство брата. 39-летний мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в марте 2023 года.

В злополучный день 4 марта между нетрезвыми братьями произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый ударил ножом в шею своего родственника и тот скончался от полученной раны.

- Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Отбывать наказание югорчанин будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре задержали мужчину, зарезавшего тестя на глазах у прохожих.