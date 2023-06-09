В Белоярском районе простились с добровольцем из многодетной семьи

Фото: администрация Белоярского района

Во время выполнения задач специальной военной операции погиб житель Белоярского района Иван Рогов. В феврале 2023 года он заключил контракт с добровольческим отрядом и отправился на защиту Родины.

Как рассказали в администрации района, Иван Рогов родился 20 марта 1983 года в п. Сосновка. Рос в многодетной семье и учился в Сосновской средней школе Белоярского района с 1 по 9 класс. Иван активно занимался общественной деятельностью и стал примерным семьянином.

- Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Ивана. Вечная ему память - написали в администрации Белоярского района.

У Ивана осталась жена, две дочери, два брата. Родители бойца, брат и сестра проживают в Чебоксарах. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.