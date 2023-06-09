В Югре число заболевших коронавирусом выросло на 24 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 270 090 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 новых случая COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 9; Ханты-Мансийске – 3; Нижневартовске – 3; Сургутском районе – 1; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Мегионе – 1; Радужном – 2; Лангепасе – 1; Когалыме – 1; Березовском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 22 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек диагностирована пневмония. Контакт установлен в 22 случаях. За сутки на COVID обследовано 832 человека, всего прошли обследование 3 799 986 жителей региона.

За весь период от COVID в ХМАО умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 24 человека, за весь период пандемии вылечились 267 271 житель Югры.