Кражи, мошенничество, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 37 преступлений

В Югре за сутки зарегистрировано 37 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 37 преступлений. Одно из них произошло в Сургуте. Там, мужчина похитил из гаража по улице Инженерная 27 бухт кабеля, общей стоимостью около 250 тысяч рублей. Нарушителя уже дважды судимого задержали под подписку о невыезде.

В Нижневартовске на обочине в районе 8-го километра автодороги «Нижневартовск – Радужный» задержали 27-летнюю девушку, у которой нашли сверток с наркотиком. Девушка также находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте 27-летняя женщина воспользовалась персональными данными своей родственницы и оформила займ на её имя на сумму 14 тысяч рублей, а деньгами воспользовалась сама.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.