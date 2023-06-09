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НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:42

Семья из Нефтеюганска через суд получила благоустроенное жилье взамен аварийного

Добиться нового жилья им удалось благодаря прокуратуре
Виктория Терина
Семья из Нефтеюганска через суд получила благоустроенное жилье взамен аварийного

Семья из Нефтеюганска через суд получила благоустроенное жилье взамен аварийного

Фото: Татьяна Коркина

Благодаря прокуратуре семья в ХМАО получила благоустроенное жилье взамен аварийного. В пресс-службе регионального ведомства рассказали, что после обращения жительницы Нефтеюганска о нарушении жилищных прав прокуратура провела проверку и выяснила, что семья вынуждена жить в жилом доме, который в 2014 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Несмотря на это городская администрация не предоставила семье жилое помещение и они были вынуждены жить в условиях, которые подвергали их жизнь и здоровье опасности.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на местную администрацию предоставить женщине и ее семье благоустроенное жилье. Суд принял решение в пользу жильцов и благодаря этому семья смогла переехать в благоустроенное жилое помещение.