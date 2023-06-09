Семья из Нефтеюганска через суд получила благоустроенное жилье взамен аварийного Фото: Татьяна Коркина

Благодаря прокуратуре семья в ХМАО получила благоустроенное жилье взамен аварийного. В пресс-службе регионального ведомства рассказали, что после обращения жительницы Нефтеюганска о нарушении жилищных прав прокуратура провела проверку и выяснила, что семья вынуждена жить в жилом доме, который в 2014 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Несмотря на это городская администрация не предоставила семье жилое помещение и они были вынуждены жить в условиях, которые подвергали их жизнь и здоровье опасности.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на местную администрацию предоставить женщине и ее семье благоустроенное жилье. Суд принял решение в пользу жильцов и благодаря этому семья смогла переехать в благоустроенное жилое помещение.