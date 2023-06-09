На загородной дороге в Югре годовалая девочка и 9-летний мальчик пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Так, на загородной дороге в аварии пострадали два ребёнка. Это случилось на 95 км автодороги "Югра" в Ханты-Мансийском районе, когда 42-летний водитель "Лада Priora", съехал в кювет и авто опрокинулось. В результате ДТП годовалая девочка и 9-летний мальчик получили травмы. В ГИБДД отметили, что в момент аварии все дети перевозились с нарушением установленных правил перевозки детей.

Кроме того, за сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 нетрезвых водителей. А за выезд на полосу встречного движения привлекли 170 водителей и 42 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.