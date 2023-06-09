В Радужном добровольцы шьют бескаркасные тактические носилки

Фото: Гумкорпус Югры

На базе Гумкорпуса в Радужном шьют бескаркасные тактические носилки. С их помощью можно быстро вынести с поля боя тяжело раненого бойца. Их изготавливают из специальных высокопрочных строп, которые разрезают и раскладывают на столе. Затем скрепляют степлером и прошивают двойными нитями. В готовом виде изделие может выдержать вес до 500 кг.

В процессе пошивки участвуют добровольцы Гумкорпуса Югры, супруги и мамы военнослужащих, волонтеры акции «МыВместе» и просто неравнодушные жители города.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Сургута Андрей Филатов встретился с участником СВО, который приехал в краткосрочный отпуск. На встрече они обсудили меры поддержки военнослужащих и условия службы.