В Югре 9 июня похолодает: максимальная температура воздуха составит +20 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 9 июня будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +5, +10 °С, а днем будет около +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6, +8 °С, днем потеплеет до +15, +17 °С.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.