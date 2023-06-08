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НовостиОбщество8 июня 2023 16:53

Глава Сургута Андрей Филатов встретился с участником СВО, который приехал в краткосрочный отпуск

На встрече они обсудили меры поддержки военнослужащих и условия службы
Виктория Терина
Фото: страница главы Сургута в соцсети

Фото: страница главы Сургута в соцсети

Глава Сургута Андрей Филатов встретился с сургутянином, который приехал домой в краткосрочный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. На встрече они обсудили меры поддержки военнослужащих, условия службы, важность роли добровольцев.

- Позывной «Спартак». Имя намеренно не пишу, как и не показываю лицо бойца – вопрос безопасности. Передал бойцу для нужд подразделения тепловизор, который приобретён на средства сургутских предпринимателей - сообщил Андрей Филатов в своих соцсетях.

По словам бойца, у сургутских парней высокий уровень подготовки не только в плане физической форме, но и в опыте и знаниях. Он также отметил силу духа солдат и умение быстро справляться с задачами в полевых условиях.