В Нижневартовске осудят предпринимательницу за взятку руководителю паспортно-визового сервиса Фото: Татьяна Коркина

Следователи Нижневартовска завершили расследование уголовного дела против директора коммерческой организации. Женщину обвиняют в даче взятки в крупном размере и причинении имущественного ущерба путем обмана, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Женщина передала через посредника директору филиала по ХМАО – Югре федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России взятку сумме 500 тысяч рублей. За это вознаграждение руководитель паспортно-визового сервиса организовала поступление денег на счета фирмы в качестве оплаты за миграционные услуги, которые фактически были оказаны сотрудниками самого визового центра.

- В результате незаконных действий взяткодателя и взяткополучателя унитарному предприятию был причинен имущественный ущерб - говорится в сообщении ведомства.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд. Уголовное дело по обвинению руководителя паспортно-визового сервиса в получении взятки так же находится в суде.