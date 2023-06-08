В Нижневартовске студент украл блок питания от электросамоката Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске студент украл аккумуляторную батарею от электросамоката. В полицию с заявлением обратился представитель одной из организаций города, который сообщил о краже. Мужчина пояснил, что с помощью установленных датчиков на двухколесном транспорте, было видно где он находится, а спустя время возможность отследить его конкретное местоположение пропала.

Полицейские быстро нашли и задержали 19-летнего студента одного из колледжей города. Молодой человек не стал отрицать свою вину и рассказал, что купил электросамокат, но аккумулятор на нем быстро износился, а новый на данный момент был ему не по карману. Тогда он решил украсть не сам самокат, а только его блок питания. Молодой человек умудрился вскрыть противоугонное оборудование, снять батарею и вернуть на место стоянки самокат.

Экономия средств на покупку нового аккумулятора может стоить парню лишением свободы на срок до 2-х лет. Возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".