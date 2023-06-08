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НовостиОбщество8 июня 2023 12:16

В Югре с 1 января 2024 года появится региональный Цифровой лицей

Дети смогут учится дистанционно и бесплатно
Виктория Терина
Фото: Депобразования и науки Югры

Фото: Депобразования и науки Югры

В Югре появится региональный Цифровой лицей .Об этом рассказал руководитель департамента образования и науки Югры Алексей Дренин на XIV Международном IT-форуме. Цифровой лицей начнет работу с 1 января 2024 года.

- Новая площадка станет центром дистанционного обучения. Это будет самостоятельная образовательная организация в Ханты-Мансийске. Дети будут зачисляться также как в образовательную организацию, но получать образование дистанционно и бесплатно, - подчеркнул Алексей Дренин.

В лицее будет доступна основная образовательная программа начального общего и среднего общего образования, изучение языков программирования, а также подготовка к промежуточной и итоговой аттестации, а также изучение иностранных языков.

Учителя и ученики будут взаимодействовать через интернет с помощью приложений. При этом программу можно будет освоить в самостоятельном темпе и в удобное время.