Роман Генкель покидает пост директора департамента экономического развития Югры

Фото: телеграм-канал Романа Генкеля

В правительстве ХМАО произошли кадровые и структурные изменения. Так, кадровые изменения произошли и в департаменте экономического развития Югры. С 9 июня 2023 года свой пост покидает руководитель департамента Роман Генкель в связи с переходом на новое место работы. Роман Генкель проработал в правительстве Югры несколько лет — с 2021 года. Исполнять обязанности директора департамента экономического развития с 10 июня будет Владимир Утбанов, который является заместителя руководителя ведомства.

- Благодарю команду Югры за опыт, за возможность реализации масштабных проектов. Уверен, что в новом статусе, на новом месте работы продолжу взаимодействие с регионом, — отметил Роман Генкель.

Кроме того, как сообщает пресс-центр правительства региона, введена государственная должность директора департамента информационных технологий и цифрового развития — заместителя губернатора автономного округа, на которую с 8 июня назначен директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.