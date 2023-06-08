В Югре число заболевших коронавирусом выросло на 19 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 270 066 случаев коронавируса, в том числе 19 новых случаев COVID-19 в 9 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 3; Ханты-Мансийске – 4; Нижневартовске – 4; Нефтеюганском районе – 1; Когалыме – 1; Югорске – 1; Кондинском районе – 1; Пыть-Яхе – 1;

Березовском районе – 3.

На момент выявления у 19 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 19 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 132 человека, всего прошли обследование 3 799 154 жителей Югры.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 29 человек, за весь период пандемии вылечились 267 247 югорчан.