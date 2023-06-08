В ХМАО хозяйка собаки заплатит 11-летней девочке компенсацию за укусы Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО суд принял решение о выплате компенсации морального вреда 11-летней девочке, которую укусила собака. В суд дело попало после прокурорской проверки, после которой выяснилось, что в феврале 2023 г. в с.п. Солнечный Сургутского района на 11-летнюю девочку напала собака, принадлежащая местной жительнице. Ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

- В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу - пояснили в прокуратуре.

В итоге хозяйка собаки должна заплатить пострадавшей девочке 300 тысяч рублей, а исполнение этого судебного решения проконтролирует прокуратура.